Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché pour son premier renfort offensif estival !

Publié le 1 mai 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que Francisco Trincao arrivera au FC Barcelone cet été, le club catalan n’aurait aucune intention de se séparer du jeune attaquant portugais dès maintenant pour mener à bien ses autres projets de recrutement.

Si les noms de Lautaro Martinez ou de Neymar sont fréquemment associés au FC Barcelone ces derniers temps, on en oublie que les Catalans ont d’ores et déjà enregistré l’arrivée d’un attaquant en vue de la saison prochaine. Francisco Trincao a en effet été recruté l’hiver dernier à Braga contre le paiement de sa clause libératoire fixée à 31M€, avant que le jeune attaquant de 20 ans ne soit prêté au club de Liga NOS jusqu’au terme de l'exercice en cours. Il est donc prévu que le Portugais débarque au FC Barcelone cet été pour venir renforcer un secteur offensif qui a présenté des lacunes cette saison, et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, Francisco Trincao ne devrait pas directement quitter les Blaugrana .

Le Barça n’entend pas se séparer de Francisco Trincao cet été !