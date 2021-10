Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a refusé 40M€ pour son joyau !

Publié le 19 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone est confronté à de sérieux problèmes financiers depuis un bon moment, le Barça s’est assis sur 40M€ à l’été 2020 pour Pedri.

Après quelques jours de spéculations qui ne cessaient d’alimenter la presse catalane, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de Pedri jeudi dernier. L’international espagnol de 18 et favori pour le Golden Boy 2021 a signé un contrat le liant au club culé jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire de 1Md€. De quoi permettre au FC Barcelone de clairement annoncer la couleur à ses courtisans à l’avenir : Pedri est intouchable. Et cette décision ne serait pas irréfléchie puisque le FC Barcelone aurait déjà approché il y a plusieurs mois par un cador européen qui souhaitait s’attacher les services de Pedri.

Le Bayern voulait miser 40M€ sur Pedri