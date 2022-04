Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de cette recrue hivernale sur le rôle de Xavi !

Publié le 7 avril 2022 à 1h00 par B.C.

Arrivé cet hiver au FC Barcelone en provenance de Manchester City pour 55M€, Ferran Torres a salué l’importance de Xavi dans son intégration en Catalogne.

Après un mauvais début de saison, le FC Barcelone a opéré de gros changements en nommant Xavi sur le banc de touche, en lieu et place de Ronald Koeman, avant de se montrer très actif sur le marché des transferts. Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres ont ainsi rejoint le Barça, et le dernier cité apparaît comme l’une des bonnes pioches du club culé. Avec 6 buts et 5 passes décisives sous le maillot blaugrana, Ferran Torres n’a pas mis longtemps à s’intégrer, et Xavi y serait pour beaucoup.

« Il a été très important dans mon adaptation »