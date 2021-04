Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Lionel Messi d’ores et déjà acté ?

Publié le 12 avril 2021 à 16h30 par La rédaction

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrive à terme, Lionel Messi se dirigerait tout droit vers une prolongation, et ce malgré l'intérêt du PSG et de Manchester City dans ce dossier.

En mauvais termes avec Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi a fait le forcing l’été dernier pour quitter le FC Barcelone. Après avoir annoncé au grand jour ses envies d’ailleurs, le sextuple Ballon d’Or a toutefois été contraint de rester, mais la donne a changé depuis. Lionel Messi arrive en fin de contrat et sera donc libre de prendre la décision qu’il souhaite à l’issue de la saison. Manchester City resterait à l’affût, tout comme le PSG comme l’a de nouveau confirmé l’émission Téléfoot ce dimanche. De nombreux joueurs parisiens ont déjà affiché leur envie de voir la Pulga rejoindre leurs rangs lors du prochain mercato estival, mais au fil des semaines, un départ de Messi semble de moins en moins probable.

Le Barça espère convaincre Messi

Au FC Barcelone, tout le monde souhaite voir Lionel Messi prolonger son bail, à commencer par Joan Laporta. Le nouveau président blaugrana a fait de ce dossier une priorité et compte user de tous les moyens à sa disposition pour conserver sa star. Après la défaite du Barça face au Real Madrid (2-1) ce samedi, le directeur des relations institutionnelles et sportives du club Guillermo Amor a quant à lui interpellé Lionel Messi pour son avenir : « Nous espérons qu'il décide de continuer et qu'il veuille rester au Barça. Notre souhait est qu'il joue encore beaucoup de Clasico. » Un gros forcing qui pourrait porter ses fruits.

Messi, plus proche d’une prolongation