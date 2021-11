Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de cet indésirable de Koeman totalement relancé par Xavi ?

Publié le 12 novembre 2021 à 0h30 par A.D.

Alors qu'il a quitté le FC Barcelone pour fuir Ronald Koeman, Miralem Pjanic serait prêt à revenir en Catalogne à l'été 2022, avec l'espoir de s'inscrire sur la durée avec Xavi.

Arrivé au Barça à l'été 2020, Miralem Pjanic a vécu un véritable cauchemar lors de sa première saison en Catalogne. En effet, Ronald Koeman n'a pas du tout voulu miser sur lui lors de l'exercice 2020-2021. Et pour ne pas revivre un tel calvaire, Miralem Pjanic a décidé de se relancer du côté de Besiktas. Prêté pour une saison en Turquie, l'ancien de la Juventus et de l'OL n'a pas raté l'éviction de Ronald Koeman au FC Barcelone. S'il ne devrait pas retrouver l'écurie blaugrana au mois de janvier, il serait plus que jamais prêt à faire son retour à l'été 2022. Comme l'a indiqué ce mercredi Mundo Deportivo , Miralem Pjanic compterait faire ses preuves auprès de Xavi à l'intersaison pour avoir un avenir au Barça. Une information confirmée par la presse turque.

Pjanic a de grands espoirs pour son avenir au Barça