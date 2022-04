Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut recruter un autre joueur de Chelsea !

Publié le 15 avril 2022 à 13h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son effectif lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone s’intéresse à nouveau à un joueur de Chelsea, Marcos Alonso.

Après avoir réalisé un gros mercato hivernal, le FC Barcelone s’apprête à poursuivre son chantier cet été. En effet, Joan Laporta cible de nombreux joueurs, cependant l’état des finances Blaugrana ne s’est pas encore amélioré et les catalans regardent donc avec attention du côté des joueurs à qui il ne reste qu’un an de contrat, ou moins. Alors que les signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen semblent déjà être finalisées, le Barça souhaiterait encore se servir chez un géant anglais.

Barcelone s’intéresse à Marcos Alonso