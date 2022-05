Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va devoir patienter pour ce joueur de Tuchel !

Publié le 2 mai 2022 à 1h00 par Pierrick Levallet

En quête d'un nouveau renfort dans son couloir gauche, le FC Barcelone lorgnerait Marcos Alonso. Cependant, Joan Laporta va devoir patienter avant d'être fixé pour le joueur de Chelsea.

Cet été, le FC Barcelone aimerait bien s’attacher les services d’un nouveau latéral gauche afin de suppléer Jordi Alba, trop esseulé sur son couloir. Dans cette optique, le club catalan explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts comme José Luis Gaya, Javi Galan, ou encore Alejandro Grimaldo. Mais récemment, le FC Barcelone a également été lié à Marcos Alonso. L’Espagnol serait plutôt tenté par un retour en Espagne pour la saison prochaine et le Barça pourrait donc en profiter. Cependant, Joan Laporta va devoir patienter un peu avant de connaître le dénouement.

Le dossier Marcos Alonso va devoir attendre les nouveaux propriétaires de Chelsea

Selon les informations des journalistes Matteo Moretto et Toni Juanmarti, le FC Barcelone et Marcos Alonso partageraient la même volonté pour cet été. Cependant, le dénouement du dossier va devoir patienter un peu. En effet, il faudrait attendre de connaître les nouveaux propriétaires de Chelsea et de leurs intentions à l’égard du latéral gauche avant de connaître l’issue du dossier pour Marcos Alonso. Affaire à suivre.