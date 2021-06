Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta rêve d’un énorme coup avec Pep Guardiola !

Publié le 30 juin 2021 à 8h30 par T.M.

Après réflexion, Joan Laporta a décidé de repartir avec Ronald Koeman comme entraîneur du FC Barcelone. Mais en Catalogne, on penserait déjà à la suite…

Suite à l’élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone, une grande incertitude entourait l’avenir de Ronald Koeman. Alors que le Néerlandais avait encore un an de contrat, la question d’un départ était réelle. En effet, l’arrivée d’un nouvel entraîneur aurait permis de réellement commencer le projet de Laporta sur de nouvelles bases. Finalement, comme l’a expliqué le président du Barça, après avoir réfléchi, il a décidé de continuer l’aventure avec Koeman, qui sera donc bien sur le banc blaugrana pour la saison prochaine.

Une tentative avec Guardiola !