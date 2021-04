Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une grande nouvelle pour l’arrivée d’Agüero !

Publié le 14 avril 2021 à 20h00 par B.C.

Alors que son départ de Manchester City à la fin de la saison est acté, Sergio Agüero a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Le Barça et la Juventus sont notamment annoncés sur les traces de l'attaquant argentin, mais les Turinois n'en feraient pas une priorité.

À bientôt 33 ans, Sergio Agüero s’apprête à découvrir un nouveau club. Le contrat de l’Argentin avec Manchester City arrive en effet à échéance, et son départ a d’ores et déjà été officialisé. Après une dernière saison compliquée chez les Citizens , Agüero tentera donc se relancer sous de nouvelles couleurs dans les prochains mois, et plusieurs pistes s’offrent à lui. Le PSG, Chelsea ou encore Leeds penseraient notamment à l’attaquant pour se renforcer, mais d’après les informations en provenance d’Espagne, c’est bien le FC Barcelone qui pourrait rafler la mise. Pourtant, c’est à un autre club qu’Agüero aurait d’abord été proposé.

La Juve ne fait pas d’Agüero une priorité