Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Umtiti, Laporta s'attaque à deux dossiers chauds !

Publié le 11 janvier 2022 à 10h00 par B.L.

Annoncés comme les futures têtes d'affiche du FC Barcelone, Ronald Araujo et Gavi devraient prochainement négocier un nouveau contrat avec les dirigeants du Barça. Les deux pépites auraient alors certaines exigences.

Après avoir annoncé la prolongation surprise de Samuel Umtiti lundi, le FC Barcelone devrait s'attaquer à d'autres dossiers chauds, notamment avec Ronald Araujo et Gavi. Les deux joueurs, âgés respectivement de 22 ans et 17 ans, incarnent l'avenir du Barça. Toutefois, leur contrat court uniquement jusqu'en 2023 pour le moment. Par conséquent, en coulisses, les dirigeants catalans s'activeraient afin de prolonger les deux jeunes. Ces derniers compteraient avoir leur mot à dire dans les négociations...

Gavi et Araujo veulent une augmentation salariale considérable