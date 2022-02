Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s'est fixé deux dossiers prioritaires !

Publié le 9 février 2022 à 22h00 par La rédaction

Après s’être fait chiper Lionel Messi l’été dernier, le FC Barcelone ne veut plus se faire avoir et cherche à blinder le contrat de ses pépites. Gavi et Ronald Araujo sont les prochains sur la liste.

L’été dernier, Joan Laporta vivait son premier mercato depuis son retour à la tête du FC Barcelone. Un marché difficile puisque le président catalan n’a pas pu empêcher le départ de Lionel Messi, le septuple ballon d’or. Dans le dur financièrement, le Barça n’avait aucun moyen de blinder le contrat de la star argentine. Une situation que Laporta souhaite à tout prix éviter avec les pépites de la Masia . Après avoir prolongé Ansu Fati et Pedri, il va s’attaquer à deux nouveaux dossiers.

Le Barça veut blinder Araujo et Gavi