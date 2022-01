Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà perdu une bataille sur le marché…

Publié le 2 janvier 2022 à 3h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblait en pincer pour Karim Adeyemi, le club culé serait contraint de passer à autre chose, le destin de l’Allemand l’incitant à revenir en Allemagne selon son entourage.

Depuis le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone a peiné à trouver sa prochaine perle rare sur le marché des transferts afin d’occuper le front de l’attaque du club catalan. Dernièrement, et notamment en raison de la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur en novembre dernier, il a été question d’un intérêt concret du comité de direction du FC Barcelone présidé par Joan Laporta pour Karim Adeyemi qui soufflera sa 20ème bougie le 18 janvier prochain. Cependant, Xavi et Laporta semblent déjà avoir perdu une bataille sur le marché avec l’international allemand du RB Salzbourg.

Échec et mat pour le FC Barcelone dans le dossier Adeyemi