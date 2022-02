Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a dégainé une offre de 8M€ pour son premier renfort de l’été !

Publié le 5 février 2022 à 0h30 par B.C.

Proche de prolonger avec l’Inter Milan, Marcelo Brozovic serait toujours dans le viseur du FC Barcelone, qui aurait formulé une première offre.

Malgré un mercato hivernal très animé, avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone est toujours en difficulté sur le plan financier. Ainsi, Joan Laporta songerait à mettre la main sur plusieurs joueurs approchant de la fin de leur contrat, à l’instar de Marcelo Brozovic. Le milieu de l’Inter sera libre à l’issue de la saison, et malgré des discussions pour une prolongation, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Le Barça voudrait donc en profiter pour s’attacher gratuitement les services de Brozovic et aurait déjà formulé une première offre au joueur.

« Barcelone a fait sa tentative il y a quelques semaines et a offert 8 millions »