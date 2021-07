Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante du clan Lionel Messi !

Publié le 1 juillet 2021 à 20h00 par A.D.

Libre de tout contrat, Lionel Messi devrait tout de même continuer son aventure avec le FC Barcelone. Selon ses avocats, La Pulga n'envisagerait qu'une prolongation avec le Barça. Et il devrait signer son nouveau bail ce vendredi ou à la fin de la Copa America.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi est désormais libre de tout contrat. Malgré son intention de renouveler le bail de son numéro 10 et capitaine ce mercredi au plus tard, Joan Laporta n'a pas réussi à finaliser ce dossier à temps. Le président du Barça est désormais encore plus exposé au risque que Lionel Messi signe un nouveau contrat ailleurs. Toutefois, l'international argentin aurait déjà fait savoir à Joan Laporta qu'il n'avait d'yeux que pour le FC Barcelone.

Une prolongation ce vendredi ou après la Copa America pour Messi ?