Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deschamps revient sur le transfert d'Antoine Griemann !

Publié le 29 décembre 2019 à 17h30 par J.-G.D.

Interrogé sur le transfert d’Antoine Griezmann au Barça, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, explique que son buteur avait peut-être besoin de se mettre en danger.

« Je suis venu ici, au Barça, pour apprendre un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie et pour grandir sur le plan personnel », confiait il y a peu Antoine Griezmann sur son choix porté sur le FC Barcelone. Après avoir refusé de rejoindre les Blaugranas en 2018, l’international tricolore a finalement succombé aux charmes du Champion d’Espagne en juillet, contre un chèque de 120M€. L’ancienne star de l’Atlético de Madrid a pris son temps avant de trouver ses marques au Barça, avec l'annonce de quelques tensions avec Lionel Messi. Via Canal+ , Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, revient sur cette décision forte de Griezmann.

« Il a voulu ou il a senti qu’il devait peut-être se mettre en difficulté »