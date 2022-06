Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La promesse de Guardiola qui pourrait pousser Bernardo Silva au Barça

Publié le 11 juin 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone cherche encore à renflouer ses caisses, Xavi pourrait voir Frenkie de Jong plier bagage durant le marché estival des transferts. Pour le remplacer, l’entraîneur blaugrana fait de Bernardo Silva sa priorité, et Pep Guardiola pourrait justement laisser son joueur filer vers le club culé…

Xavi ne s’en cache pas, il attend du renfort durant le marché des transferts, et ce malgré les problèmes financiers du FC Barcelone. Ainsi, Joan Laporta est à l’affût pour recruter Robert Lewandowski. L’attaquant polonais souhaite quitter le Bayern Munich et semble prêt à partir au clash pour rejoindre le Barça. En attendant, c’est dans le sens des départs que pourrait se faire remarquer le club culé, puisque Frenkie de Jong pourrait plier bagage, permettant au FC Barcelone de récupérer un gros chèque. Mais si le Néerlandais venait à partir, Xavi compte mettre la main sur un nouveau milieu de très haut niveau, et sa priorité est déjà identifiée.

🧐 TOP SECRET MD 🔵🔴❗👉 El luso tiene la palabra de Guardiola para salir este verano si lo desea y la oferta es buena para el City✍ @martinezferranhttps://t.co/YfSPmzrc86 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 11, 2022

Xavi compte sur Bernardo Silva pour oublier De Jong, Guardiola prêt à le laisser partir