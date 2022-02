Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce du Barça sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 28 février 2022 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 28 février 2022 à 9h06

Conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff a été interrogé sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, lié jusqu'en juin prochain au club catalan.

Buteur face à l’Athletic Bilbao ce dimanche (victoire 4-1), Ousmane Dembélé a réalisé une prestation convaincante après son hiver agité. Lors du dernier mois de janvier, l’international français avait été poussé vers la sortie par ses dirigeants car il refusait d’étirer son bail. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Dembélé peut compter sur le soutien de son entraîneur. « Ce n'est pas mon problème qu'il reste. Il travaille très bien et c'est pourquoi je le défends, il est capable de faire ce qu'il fait. Je vois beaucoup de potentiel en lui. Il peut jouer à gauche, à droite, il peut marquer des buts, il peut faire des passes (…) Il est en fin de contrat. Dans le football, on ne peut rien exclure. Jamais. Tout à coup, il ne pouvait plus jouer et maintenant il joue. J'ai déjà dit dans ma présentation qu’il peut être le meilleur à son poste. Je crois qu'il peut le faire dans chaque match. C'est à lui et au club de décider. Ce n'est pas le moment de parler de prolongation, il s'agit de lui. Il est temps de faire l'éloge du travail collectif. Ce n'est pas le moment de parler de ça » a confié Xavi.

« Il est là quand on a besoin de lui »