Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait bien réaliser un échange XXL cet hiver !

Publié le 18 janvier 2020 à 1h30 par La rédaction

Très proche d'une arrivée à la Juventus l'été dernier, Ivan Rakitic pourrait faire l'objet d'un échange surprenant avec un joueur de la Juve lors de ce mercato.

La situation d'Ivan Rakitic à Barcelone est loin d'être idéale. À 31 ans, le Croate ne représente plus le futur du club, qui a investi sur Frankie de Jong à son poste l'été dernier. Et si Ernesto Valverde comptait sur Rakitic et l'aurait retenu lors du dernier mercato estival alors qu'il était pisté par la Juventus, Quique Setién ne partagerait pas forcément cette position. La Repubblica fait même état ce vendredi d'un potentiel échange avec Federico Bernardeschi cet hiver.

Le Barça ouvert à un échange entre Bernardeschi et Rakitic