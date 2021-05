Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La future destination de Lionel Messi déjà connue ?

Publié le 14 mai 2021 à 1h30 par Th.B.

Bien que le PSG ait proposé un contrat à Lionel Messi selon Marcelo Bechler, ce serait Manchester City qui occuperait la pole position si le capitaine du FC Barcelone prenait la décision de s’en aller.

Et si le FC Barcelone perdait son capitaine à l’intersaison ? Sous contrat jusqu’au 30 juin, Lionel Messi n’a toujours pas officiellement pris de décision quant à son avenir. À ce jour, trois options concrètes se présenteraient à lui sur le court terme : prolonger au FC Barcelone, rejoindre Pep Guardiola à Manchester City ou retrouver Neymar au PSG. D’après Marcelo Bechler, Leonardo se serait déjà distingué auprès du clan Messi en formulant une offre de deux saisons avec une troisième en option alors que Messi cherche une nouvelle propriété à Paris comme le10sport.com vous l'a révélé le 13 mai. Cependant, le PSG serait susceptible de voir ses efforts vains en ce qui concerne le numéro 10 du FC Barcelone.

Le PSG distancé par Manchester City pour Messi ?