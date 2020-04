Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date du départ de Messi déjà connue ?

Publié le 24 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré l’existence d’une clause qui pourrait permettre à Lionel Messi de quitter le FC Barcelone dès l’été prochain, ce dossier pourrait finalement attendre 2021.

Depuis plusieurs mois, la presse espagnole ne cesse d’évoquer l’existence d’une clause secrète incluse dans le contrat de Lionel Messi, et qui permettrait à la star argentine de pouvoir quitter librement le FC Barcelone l’été prochain. Cette fameuse clause fait couler beaucoup d’encre, puisque Messi aurait alors la possibilité de découvrir une autre écurie que le Barça pour la première fois de sa carrière. Mais finalement, ce dossier ne serait pas encore d’actualité…

Rien avant 2021 pour Messi

Comme l’a révélé Ok Diario jeudi, Lionel Messi aurait en réalité jusqu'au 31 mai pour faire jouer cette clause. Au-delà de ce délai, l’attaquant argentin serait donc dans l’obligation d’honorer son contrat jusqu’à son terme au FC Barcelone, soit juin 2021. D’ailleurs, selon le média espagnol, Messi semble clairement prendre cette direction pour son avenir, et son départ pourrait donc ne pas être acté avant un an.