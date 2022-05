Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Confiance maximale pour ce dossier de Laporta !

Publié le 30 mai 2022 à 22h45 par La rédaction

Alors que Xavi souhaite avoir un effectif avec de la concurrence à chaque poste, le FC Barcelone ne compte pas laisser Jordi Alba seul sur son côté gauche, et cible Marcos Alonso. Un transfert qui pourrait déjà rentrer dans sa phase finale, puisque Chelsea devrait faciliter le départ du latéral de 31 ans.

Après avoir traversé une saison très compliquée, le FC Barcelone veut retrouver le devant de la scène le plus rapidement possible, et compte se renforcer en conséquence lors du mercato estival. Toutefois, les problèmes économiques des Blaugrana ne sont toujours pas réglés, et Joan Laporta cherche des joueurs en fin de contrat, ou disponible pour une faible indemnité de transfert. Désireux de trouver un concurrent à Jordi Alba sur le côté gauche de la défense, le Barça s’intéresse notamment à Marcos Alonso. Très important pour Chelsea, l’Espagnol a disputé 48 rencontres cette saison, mais ce transfert devrait tout de même être plus facile que prévu.

El Barcelona es muy optimista con el fichaje de Marcos Alonso. El club blaugrana sabe perfectamente que el Chelsea facilitará su salida, pidiendo una cantidad razonable por el traspaso. Todo hecho entre Alonso y el Barça. @relevo pic.twitter.com/89WzPovNYd — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 30, 2022

Chelsea ne retiendra pas Marcos Alonso