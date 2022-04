Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bataille fait rage en coulisses pour Dybala !

Publié le 8 avril 2022 à 1h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain, Paulo Dybala suscite beaucoup d’intérêt en Europe, notamment en Angleterre.

L’histoire d’amour entre Paulo Dybala et la Juventus va prochainement prendre fin. En effet, l’Argentin sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et ne prolongera pas son aventure au sein de la Vieille Dame . Auteur de 13 buts et 6 passes décisives en 30 matchs cette saison, la Joya démontre toutes ses qualités depuis son arrivée chez les Bianconeri , et ne laisse pas indifférent les cadors européens. Désireux de se renforcer à faible coût cet été, le FC Barcelone suit notamment la situation du joueur de 28 ans avec attention. Cependant, les Blaugrana ne sont pas seuls sur ce dossier.

Dybala a beaucoup de prétendants