Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi... Le grand gagnant sera...

Publié le 30 octobre 2021 à 6h45 par T.M.

Alors que Ronald Koeman a donc quitté le FC Barcelone, un joueur devait certainement avoir le sourire : Riqui Puig. Et la possible arrivée de Xavi pourrait n’être que favorable pour le grand espoir de la Masia.

Les mauvais résultats du FC Barcelone auront donc eu raison de Ronald Koeman. Fragilisé depuis plusieurs semaines déjà, le Néerlandais a été remercié. Désormais, un nouveau chapitre va s’ouvrir en Catalogne et forcément, cela va redistribuer les cartes pour de nombreuses joueurs suite à ce départ de Koeman et en fonction du futur entraîneur du Barça. Et le joueur qui pourrait ressortir gagnant de ce grand changement semble être Riqui Puig.

La renaissance pour Riqui Puig !