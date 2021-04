Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman de nouveau menacé dans le feuilleton Depay !

Publié le 18 avril 2021 à 16h00 par K.V.

À la recherche d'un avant-centre capable de combler le départ de Luis Suarez, Ronald Koeman voudrait recruter Memphis Depay. C'était sans compter l'avis contraire de Joan Laporta et l'intérêt insistant de nombreux clubs européens.

Au FC Barcelone, le départ de Luis Suarez vers l'Atlético a laissé un vide que les dirigeants et Ronald Koeman aimeraient rapidement combler. Dans cette optique, le club catalan programmerait de se pencher sur le dossier Memphis Depay. Pour le plus grand plaisir de Ronald Koeman, mais au grand dam de Joan Laporta, qui ne semble pas partager cet avis. Sans oublier que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, en fin de contrat le 30 juin prochain, suscite les convoitises en Europe, notamment du côté du Paris Saint-Germain, qui garde un oeil sur ce dossier, mais aussi et surtout du Milan AC.

L'AC Milan, concurrent direct !