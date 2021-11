Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Laporta veut ruiner les plans de la succession de Mbappé !

Publié le 16 novembre 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG aurait coché le nom de Karim Adeyemi dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le FC Barcelone serait lui-aussi sur les traces du joueur de 19 ans.

Dans un peu plus d’un mois, Kylian Mbappé sera libre de signer un pré-contrat avec le club de son choix dans la mesure où son contrat au PSG expirera le 30 juin prochain. Et qu’on se le dise, la tendance n’est absolument pas à une prolongation à l’heure actuelle dans la mesure où aucun écho ne va dans ce sens. Non, c’est bien le scénario d’un départ libre qui semble se dessiner au fil des semaines, chose qui ne laisse d’autre choix au PSG que de travailler sur sa succession. C’est dans cette optique que le nom de Karim Adeyemi a été associé au club parisien au cours des dernières semaines. Seulement voilà, vu le phénomène, Paris serait loin d’être le seul intéressé par la perspective de le recruter.

Le FC Barcelone surveille de très près Karim Adeyemi