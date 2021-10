Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta sait à quoi s’en tenir dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 23 octobre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait s’attacher les services de Dani Olmo cet hiver, les prétentions du RB Leipzig pourraient bien rendre l’international espagnol inaccessible pour les Blaugrana.

En quête de renforts dans plusieurs secteurs de jeu, le FC Barcelone ne perd pas Dani Olmo pour son attaque. En effet, annoncé de longue date sur ses traces, le club catalan voudrait toujours autant enrôler l’international espagnol passé par les rangs de la Masia au cours de sa jeunesse. En ce sens, le Barça aimerait même pouvoir le recruter dès la prochaine fenêtre hivernale des transferts. Cependant, cela promet d’être compliqué…

Il faudra pas moins de 60 M€ pour déloger Dani Olmo cet hiver