Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a bouclé son premier gros coup de l'été !

Publié le 3 avril 2022 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2022 à 8h40

Quelques mois après le mercato d’hiver, le FC Barcelone aurait déjà bouclé une recrue pour cet été. Andreas Christensen, le défenseur de Chelsea, se serait mis d’accord avec le club catalan.

Le FC Barcelone risque de passer un été aussi chaud que le dernier hiver. Pour offrir un peu plus de solutions à Xavi, Joan Laporta a recruté quatre joueurs : Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour le moment, c’est une grande réussite. Tous ont trouvé leur place dans le collectif barcelonais et rayonnent. Le club catalan ne devrait pas s’arrêter ici puisque le mercato estival s’annonce aussi mouvementé.

C’est fait pour Christensen