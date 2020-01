Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Iniesta lance un énorme appel du pied au Barça !

Publié le 9 janvier 2020 à 17h30 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique du FC Barcelone, Andrès Iniesta ouvre la porte à un retour au sein du club catalan à l’avenir, éventuellement en tant qu’entraîneur.

Recruté par le Vissel Kobe en juillet 2018, Andrès Iniesta (35 ans) garde un œil très attentif sur le FC Barcelone. L’ancien milieu de terrain légendaire du club blaugrana , qui y avait passé l’intégralité de sa carrière avant son départ au Japon, n’exclut d’ailleurs pas de prendre un joueur les rênes du Barça dans la peau d’un entraîneur. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Iniesta a évoqué son avenir.

« J’adorerais retourner au Barça »