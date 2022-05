Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retournement de situation pour cette recrue estivale du Barça ?

Publié le 27 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone en vue du mercato estival, César Azpilicueta ne sera pas libéré, et ne quittera finalement pas Chelsea sans que le Barça ne verse une indemnité.

Alors que le FC Barcelone possède de gros problèmes financiers, ceux-ci ne semblent toujours pas réglés, et le mercato estival devrait être plus complexe que prévu. Afin de pouvoir tout de même renforcer l’effectif, Joan Laporta regarde attentivement du côté des joueurs en fin de contrat, et les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen auraient déjà été bouclées. Le président du Barça ne compte pas s’arrêter là, et s’intéresserait également à la situation de César Azpilicueta. Toutefois, ce transfert ne sera finalement pas gratuit.

Azpilicueta ne sera pas gratuit

Si le contrat de César Azpilicueta était initialement censé prendre fin le 30 juin prochain, celui-ci ne rejoindra finalement pas le FC Barcelone gratuitement. En effet, l’Espagnol a été automatiquement prolongé d’une saison supplémentaire, et si le Barça souhaitait négocier avec Chelsea à propos d’une rupture de contrat, les Blues ne compteraient pas libérer leur capitaine sans recevoir d’indemnité. Une situation imprévue pour Joan Laporta.