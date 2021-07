Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande annonce pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 3 juillet 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas officiellement réglé, le dénouement du feuilleton ne serait qu’une question de temps.

« Messi ? Ça progresse. Il veut rester et nous voulons qu’il reste. Nous sommes sur le chemin pour trouver la formule », lâchait ce vendredi Joan Laporta au sujet de l’avenir de Lionel Messi. En effet, l’international argentin est actuellement libre de tout contrat depuis la fin officielle de son contrat au FC Barcelone ce jeudi. Cependant, le président du Barça n’a de cesse de se montrer rassurant en affirmant que La Pulga sera toujours chez les Blaugrana la saison prochaine, et ce alors que la piste PSG a de nouveau été évoquée par AS ce vendredi.

Lionel Messi devrait bien prolonger au FC Barcelone !