Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué se lâche sur le départ de Luis Suarez !

Publié le 5 février 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que Luis Suarez a quitté le FC Barcelone l’été dernier, Gerard Piqué ne semble pas être d’accord avec la décision de sa direction de l’époque d'avoir laisser partir l’international uruguayen.

Victime d’un net déclin physique, Luis Suarez n’avait plus sa place au FC Barcelone aux yeux de bon nombre d’observateurs du club catalan. Cet avis était partagé par la direction et Ronald Koeman, qui ont alors pris la décision de le libérer de sa dernière année contrat. De ce fait, celui qu’on surnomme El Pistolero a rejoint les rangs de l’Atlético de Madrid. Et le moins que l’on puisse dire est que Luis Suarez fait désormais le bonheur de l’écurie entrainée par Diego Simeone, actuellement en tête au classement de LaLiga. De quoi nourrir des regrets au sein du FC Barcelone…

« Demandez à celui qui l'a laissé partir »