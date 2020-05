Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un avenir déjà tout tracé pour Vidal ?

Publié le 31 mai 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors qu’il est régulièrement évoqué comme sur le départ de Barcelone, Arturo Vidal rêverait de Boca Juniors.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Arturo Vidal sait que sa carrière arrive probablement à un tournant. Le milieu de terrain de 32 ans va devoir prendre une décision forte cet été, à savoir rester à Barcelone pour honorer sa dernière année de contrat où s’en aller. Le Barça souhaiterait s’en séparer et aurait déjà tenté de l'utiliser comme monnaie d’échange dans la transaction pour Miralem Pjanic. Le joueur quant à lui n’a pas manifesté pour le moment l’envie de quitter la Catalogne mais une destination lui ferait vraiment envie.

Arturo Vidal rêverait de Boca Juniors