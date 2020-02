Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché pour ce talent français !

Publié le 4 février 2020 à 17h00 par La rédaction

Auteur d’une excellente saison avec Sassuolo, Jérémie Boga a régulièrement été annoncé dans le viseur du Barça. Il n’en serait rien selon les dernières révélations du Mundo Deportivo.

Jérémie Boga avait laissé entrevoir de belles choses lors de son passage à Rennes en 2015. Mais l’ailier semble s’être perdu depuis et a enchaîné les prêts infructueux. Cette saison, Jérémie Boga est revenu à son meilleur niveau avec Sassuolo et additionne les bonnes prestations avec notamment 6 buts inscrits en Serie A. À tel point que le Barça se pencherait sur son cas et l’aurait supervisé plusieurs fois.

Jérémie Boga n’intéresserait plus le Barça