Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle dans ce dossier à 111M€ ?

Publié le 7 février 2020 à 11h00 par A.D.

Pour repousser les avances du FC Barcelone, l’Inter voudrait prolonger le contrat de Lautaro Martinez et supprimer sa clause libératoire. Malgré tout, les Nerazzurri préféreraient prendre leur temps avant de programmer un rendez-vous avec l’entourage de son buteur argentin.

L’Inter ne voudrait pas se presser pour Lautaro Martinez. Pour assurer la succession d’un Luis Suarez blessé et vieillissant (33 ans), le FC Barcelone voudrait miser sur le buteur des Nerazzurri . Pour refroidir les ardeurs des Catalans, Giuseppe Marotta aurait un plan bien précis : prolonger Lautaro Martinez et supprimer sa clause libératoire. Selon les dernières informations de Tuttosport , le directeur sportif milanais voudrait annuler la clause, fixée à 111M€, de son protégé pour le conserver, ou du moins le vendre beaucoup plus cher. Toutefois, ce dossier ne serait pas prioritaire pour l’Inter.

L’Inter aurait la tête froide pour Lautaro Martinez