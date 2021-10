Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Newcastle et le Barça, Xavi Hernandez aurait tranché !

Publié le 22 octobre 2021 à 0h30 par Th.B.

Régulièrement annoncé du côté du FC Barcelone pour y prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi Hernandez ne serait pas enclin à l’idée de revenir au Barça dans l’immédiat. Et l’option Newcastle lui plairait particulièrement.

« Mon avenir ? Toute offre sera évaluée et ensuite nous déciderons. Je ne sais pas où mon avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les possibilités » . Voici le témoignage que Xavi Hernandez livrait à la TVE le 9 octobre dernier. Depuis quelque temps, le nom de la légende du FC Barcelone, qui tient les rênes de l’effectif d’Al-Sadd où son contrat n’expirera qu’à la fin de l’année 2022, revient avec insistance du côté du FC Barcelone dans le cadre de la succession de Ronald Koeman. Cependant, il se pourrait que le Barça ne puisse pas s’attacher les services de son ancien numéro 6 pour le remplacement de Koeman.

Xavi pas emballé par le Barça actuel, l’option Newcastle prise en considération !