Mercato - Barcelone : Les dessous de cette opération à 20M€ sont dévoilés !

Misant sur la jeunesse pour se reconstruire et mener à bien son projet sur le long terme, le FC Barcelone s’est attaché les services de Pablo Torre. Un transfert qui cacherait toutefois certaines clauses.

Désireux de se reconstruire sur le long terme, le FC Barcelone n’hésite pas à miser sur la jeunesse. De ce fait, le club catalan a prolongé les contrats d’Ansu Fati, de Pedri et de Ronald Araujo jusqu'à présent cette saison. Désormais, Joan Laporta se concentrerait sur l’extension du bail de Gavi. Mais dans le même temps, la direction blaugrana scruterait le marché des transferts à la recherche de nouvelles pépites. Dans cette optique, le FC Barcelone s’est déjà attaché les services de Pablo Torre, qui évoluait au Racing de Santander, en troisième division espagnole, lors de l'exercice 2021-2022. Et pour ce transfert, Joan Laporta pourrait bien mettre régulièrement la main à la poche...

Le transfert de Pablo Torre pourrait coûter 20M€ maximum