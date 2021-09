Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En interne, l'avenir de Koeman semble déjà acté !

Publié le 17 septembre 2021 à 15h00 par A.M.

Après un début de saison compliqué, Ronald Koeman serait plus que jamais sur la sellette. En interne, plusieurs sources semblent lui prédire un avenir très clair.

Alors que le FC Barcelone a connu un été très agité, l'humiliation subie contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3) a placé Ronald Koeman dans une situation délicate. Son avenir est régulièrement débattu et le technicien néerlandais pourrait être démis de ses fonctions. En effet, Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, a assure que le club blaugrana pouvait assumer le montant de ses indemnités de licenciement : « La réponse politique est qu'il n'y a pas de cas Koeman et la vraie réponse est que ce n'est pas une question d'argent, mais il n'y a pas de cas. Il ne se passe rien . » Et la tendance se confirme.

Koeman ne devrait pas aller au bout de son contrat