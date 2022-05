Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 7M€ acté par Laporta ?

Publié le 26 mai 2022 à 19h25 par La rédaction

Très en vue avec la réserve du FC Barcelone, Ferran Jutgla devrait prochainement rejoindre la Belgique et Bruges.

L’aventure de Ferran Jutgla au FC Barcelone aura été de courte durée. Arrivée lors du précédent mercato estival, l’Espagnol n’a que peu eu sa chance avec l’équipe première, mais a réalisé une très bonne campagne avec la réserve. Apparu à 32 reprises, le joueur de 23 ans comptabilise 19 buts et 6 passes décisives, et devrait quitter la Catalogne très prochainement. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le Barça aurait trouvé un accord avec le Club Bruges pour le transfert de l’attaquant. Il ne resterait désormais plus qu’à s’accorder sur la durée du contrat, qui devrait être de quatre ou cinq saisons. Une opération qui se finalisera entre 6M€ et 7M€.