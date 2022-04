Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi connaît déjà la réponse pour Lucas Hernandez !

Publié le 27 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Nouvelle piste du FC Barcelone, Lucas Hernandez ne devrait pas être vendu par le Bayern Munich selon la presse allemande.

C’est la dernière rumeur du côté du FC Barcelone. Ce mercredi, Sport fait état d’un intérêt du club catalan pour Lucas Hernandez, le polyvalent défenseur du Bayern Munich. Auteur d’une belle saison en Bavière, l’international français serait l’un des rêves de Xavi, l’entraîneur du FC Barcelone. Cependant, le technicien espagnol devrait connaître un premier coup de froid dans ce dossier.

Le Bayern Munich ne lâchera pas Lucas Hernandez