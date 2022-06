Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Dani Alves fait ses adieux au Barça

Publié le 15 juin 2022 à 21h00 par Hugo Ferreira mis à jour le 15 juin 2022 à 21h05

Après huit saisons et demie de bons et loyaux services en cumulé, Dani Alves n’évoluera plus sous le maillot du FC Barcelone. Arrivé lors du mercato hivernal, celui-ci sera libre le 30 juin prochain, et son aventure ne sera pas prolongé. Le Brésilien a adressé un message d’adieux au Barça, et un nouveau chapitre s’ouvre désormais pour lui.

La fin de l’histoire entre le FC Barcelone et Dani Alves est arrivée. Venu en renfort lors du mercato hivernal afin d’aider une équipe en très grande difficulté, le Brésilien s’était engagé pour une durée de 6 mois, et ne sera pas conservé. Celui-ci quitte donc le Barça définitivement avec 23 trophées, et a tenu à faire ses adieux aux Catalans, qu’il avait rejoint pour la première fois en 2008.

«Un beau cycle se termine et un autre, encore plus difficile, s'ouvre»