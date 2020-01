Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour cet indésirable !

Publié le 8 janvier 2020 à 22h00 par A.C.

La piste menant Jean-Clair Todibo vers la Bundesliga pourrait bien se préciser au cours des prochaines heures.

Arrivé il y a moins d'un an, Jean-Clair Todiobo devrait quitter le FC Barcelone. Selon nos informations, l'AS Monaco et l'OGC Nice lorgneraient sur lui, mais c'est également le cas du Milan AC. cette piste semble s'être refroidie ces dernières heures et les médias italiens ont évoqué une irruption de Schalke 04 dans ce dossier.

Schalke 04 passe à la vitesse supérieure pour Todibo