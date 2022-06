Mercato - Barcelone : Cette révélation à 5M€ sur ce dossier brûlant de Laporta !

Foot - Mercato - Barcelone

Lié à Chelsea jusqu'en 2023, César Azpilicueta est l'une des cibles prioritaires du FC Barcelone, désireux de renforcer son côté droit. Le club catalan pourrait réaliser une belle affaire dans ce dossier puisque le joueur espagnol ne coûterait pas plus de 5M€. Reste désormais à connaître la décision du latéral droit et de Chelsea.

Le FC Barcelone va, une nouvelle fois, connaître un mercato estival mouvementé. Dans le rouge au niveau financier, le club catalan aurait déjà acté les arrivées d'Andreas Christensen et de Franck Kessié, mais ne serait pas en mesure de les enregistrer pour la saison prochaine. La priorité des dirigeants blaugrana dans les prochaines semaines sera donc de trouver des fonds et de réduire la masse salariale. Malgré ses difficultés, le FC Barcelone travaillerait sur l'arrivée d'autres renforts.

🚨🎖| Exclusive: Azpilicueta will cost Barcelona less than €5M. However, his arrival depends on whether Chelsea let him leave or not. @santiovalle #fcblive