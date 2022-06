Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Ousmane Dembélé ? La réponse !

Publié le 5 juin 2022 à 17h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé négocierait toujours avec sa direction, même si sa prolongation serait presque impossible à boucler. En parallèle, le numéro 7 du Barça s'activerait également pour se trouver un nouveau point de chute. Et alors qu'il serait suivi de près par le PSG, Chelsea et le Bayern, entre autres, Ousmane Dembélé ne serait pas encore proche de trouver un accord avec l'un de ses prétendants.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait prendre le large cet été. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 du Barça va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et actuellement, un renouvellement de bail serait presque impossible à boucler pour Ousmane Dembélé d'après Marca . Mais heureusement pour le FC Barcelone, le champion du monde français ne serait pas encore proche d'un accord avec un nouveau club.

🚨 Sin avances significativos en la negociación Barça-Dembélé: ambas partes trabajan en un 'Plan B' https://t.co/ixERwdZWWO Informa @mctorresa — MARCA (@marca) June 5, 2022

Le suspens reste entier pour Ousmane Dembélé