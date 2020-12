Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation à 20M€ sur l’avenir de Coutinho !

Publié le 22 décembre 2020 à 11h00 par T.M.

Selon les dernières informations de la presse catalane, le FC Barcelone souhaiterait vendre Philippe Coutinho en janvier. Pourquoi un tel choix ? Réponse.

Du côté du FC Barcelone, la crise occasionnée par le coronavirus a fait de gros dégâts. Actuellement, les caisses sont vides et il faut rapidement faire rentrer de l’argent. Pour cela, des ventes sont attendues en janvier, mais ce n’est pas avec le départ de Junior Firpo ou d’autres indésirables que cela pourrait être résolu. Ainsi, comme l’a révélé récemment ARA , Carles Tusquets, président par intérim, aurait réclamé une grosse vente pour janvier et c’est Philippe Coutinho qui aurait été désigné. Le Brésilien sera-t-il sacrifié dans les prochaines semaines par le Barça ?

La clause à 20M€ qui change tout