Mercato - Barcelone : Cette recrue estivale envoie un message fort à sa direction !

Publié le 11 avril 2020 à 1h30 par Th.B.

Recruté par le FC Barcelone l’été dernier pour suppléer Jordi Alba, Junior Firpo n’aurait pas donné satisfaction et serait placé sur la liste des transferts par la direction blaugrana. L'Espagnol n'aurait cependant pas dit son dernier mot.

En marge du dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait coché le nom de plusieurs latéraux gauches pour suppléer voire concurrencer Jordi Alba pour une place de titulaire. David Alaba a notamment été lié au Barça pour un transfert, mais c’est finalement le profil de Junior Firpo qui a été privilégié par le FC Barcelone. N’ayant pas réussi à s’adapter pour des raisons physiques et professionnelles au club blaugrana, Firpo serait susceptible de plier bagage cet été. SPORT révélait en effet récemment que le FC Barcelone prévoirait de se séparer de l’Espagnol à l’intersaison et qu’il pourrait même faire partie intégrante de l’opération Lautaro Martinez. Cependant, Junior Firpo aurait des aspirations bien précises au Barça et compterait prouver sa valeur.

Junior Firpo veut prouver sa valeur et montrer ce pourquoi il a signé au Barça !