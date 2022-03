Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste à 80M€ de Xavi prépare un terrible coup !

Publié le 17 mars 2022 à 23h30 par A.D.

Malgré l'intérêt du FC Barcelone, Darwin Nunez souhaiterait s'engager en faveur de Manchester City ou de l'Atlético de Madrid. Pour obtenir gain de cause, l'attaquant de Benfica aurait décidé de changer d'agent.

Depuis son son retour au FC Barcelone, Xavi s'est offert trois attaquants : Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré tout, le coach du Barça voudrait toujours étoffer son attaque. En effet, Xavi aurait jeté son dévolu sur Darwin Nunez, qui fait actuellement le plus grand bonheur de Benfica. Toutefois, le club portugais exigerait environ 80M€ pour le laisser filer lors du prochain mercato estival. De son côté, Darwin Nunez aurait déjà choisi sa prochaine destination. Selon Record , le crack de 22 ans compterait rejoindre Manchester City ou l'Atlético. D'ailleurs, il aurait un plan pour obtenir gain de cause.

Darwin Nunez veut changer d'avis pour pouvoir signer à City ou l'Atlético