Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce sur le remplaçant de Suarez !

Publié le 8 février 2020 à 1h30 par La rédaction

Alors que le Barça devrait obtenir le feu vert de la fédération espagnole pour recruter un joker médical hors période de mercato, les Blaugrana viseraient bel et bien Willian José selon le journaliste Fred Hermel.

La situation semble bien complexe à Barcelone. Privés de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé pendant plusieurs mois, les Blaugrana pourraient obtenir l’autorisation de recruter un joker médical hors période de mercato. Et selon plusieurs sources, il s’agirait de Willian José, l’attaquant de la Real Sociedad. Le Brésilien est dans une situation délicate puisqu’il était très proche d’un départ cet hiver et qu’il a été doublé dans la hiérarchie des attaquants de la Real Sociedad par Alexander Isak. Le consultant pour RMC Sport, Fred Hermel, a fait le point sur la situation ce vendredi lors de l’émission Rothen Régale .

« On parle de l’arrivée d’un joueur comme joker offensif : Willian José »