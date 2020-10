Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie sur cette piste estivale de Koeman !

Publié le 9 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors que Jean-Clair Todibo a été prêté à Benfica, le FC Barcelone cherchait un nouveau défenseur central. Le nom de Jules Koundé a notamment été évoqué durant l'été, mais le Français est finalement resté à Séville, pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

En délicatesse au poste de défenseur central, le FC Barcelone s'est activé lors de ce mercato pour se renforcer. Alors que Jean-Clair Todibo est parti à Benfica et que le genou de Samuel Umtiti laisse planer des doutes, Ronald Araujo semble être la seule doublure derrière Lenglet-Piqué. Barcelone aurait alors jeté son dévolu sur Jules Koundé, mais cette piste était bien trop onéreuse pour le club culé, qui n'est déjà pas parvenu à faire venir Eric Garcia en provenance de Manchester City. Le défenseur de 21 ans a donc poursuivi son aventure avec les vainqueurs de la dernière Ligue Europa.

« Nous aiderons Koundé à apprendre et à s'améliorer »