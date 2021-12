Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier coup de Xavi est déjà validé !

Publié le 24 décembre 2021 à 4h00 par La rédaction

À 38 ans, Dani Alves a fait son retour au FC Barcelone. Une arrivée que valide le légendaire arrière droit brésilien Cafu, qui ne serait même pas étonné de voir son compatriote disputer la Coupe du monde au Qatar.

Le 12 novembre dernier, le FC Barcelone a surpris son monde en officialisant le retour de Dani Alves. Joueur phare du Barça entre 2008 et 2016, le Brésilien a ainsi fait son come-back 5 ans après avoir quitté les Blaugrana . Le latéral droit s'est alors engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club culé tout en acceptant un salaire réduit. De quoi faire le bonheur de la légende Cafu, heureux de voir Dani Alves démontrer qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au plus haut niveau.

« Cela lui donne vraiment la possibilité d'aller à la Coupe du monde »