Mercato - Barcelone : Grande révélation sur l'intérêt du Barça pour ce protégé de Mourinho !

Publié le 17 juin 2021 à 0h30 par Th.B.

Pourtant annoncé comme étant prêt à tenter un coup auprès de la Roma pour Lorenzi Pellegrini, le FC Barcelone n’aurait nullement l’intention de recruter le milieu de terrain italien. Du moins au cours du mercato estival.

À l’instar du dossier Neymar en 2017 qui avait surpris l’administration alors en place de Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone a cette fois-ci était pris de court par le PSG pour une belle opportunité sur le marché des transferts. En effet, alors qu’il était libre de tout contrat depuis la fin de sa saison avec Liverpool, Georginio Wijnaldum semblait être destiné à finir au FC Barcelone. Finalement, l’international néerlandais s’est engagé en faveur du PSG. Afin de passer à autre chose, il semblerait que le Barça se soit penché sur le dossier Lorenzo Pellegrini.

Pellegrini finalement pas dans le viseur du Barça